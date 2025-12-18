به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش رویداد علمی تا ثریا با محوریت ارائه طرح‌های فن‌آورانه و مسئله محور در حوزه‌های کشاورزی نوین، صنعت و معدن، انرژی‌های نوین و هوش مصنوعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش در مراسمی با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه، فرماندار و جمعی از مسئولان و پژوهشگران استان آذربایجان‌شرقی و به همت معاونت علمی پژوهشی و فناوری سپاه اهر و با همکاری دانشکده کشاورزی رویداد علمی تا ثریا با محوریت ارائه طرح های فن‌آورانه و مسئله محور در حوزه های کشاورزی نوین، صنعت و معدن، انرژی های نوین و هوش مصنوعی برگزار شد.

علیرضا کریم پور دبیر جشنواره گفت:رویداد علمی تا ثریا به‌عنوان گامی موثر در راستای شناسایی مسائل واقعی و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و نوآورانه طراحی شده است و هدف اصلی این رویداد تبدیل چالش‌های موجود در حوزه‌های کلان ملی به فرصت‌هایی برای پیشرفت و توسعه مبتنی بر دانش روز می باشد.

کریم پور افزود:تعداد ۳۸ اثر از اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های استان در محور‌های اصلی شامل کشاورزی نوین، صنایع معدنی، انرژی‌های پاک و هوش مصنوعی به دبیرخانه رویداد ارسال شد که نشان‌دهنده توجه جامعه علمی و پژوهشی به مسائل ملموس و راهبردی کشور است.

وی با بیان اینکه تمامی طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه این جشنواره از اهمیت و بارعلمی بالایی برخوردار بودند گفت: پس از فرآیند داوری تخصصی و دقیق ۱۲ طرح مسئله‌محور و کاربردی به‌ عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

مسئول بسیج علمی شهرستان اهر با بیان اینکه بیشتر آثار دریافتی در حوزه صنایع معدنی متمرکز بود گفت: از بین طرح‌های انتخاب‌شده ۹ طرح به این حوزه راهبردی تعلق داشت که نشان از اهمیت ویژه معدن در منطقه را دارد.

کریم پور با اشاره به اینکه رویداد تا ثریا تنها یک رقابت علمی نیست گفت: این رویداد تلاشی نظام‌مند برای یافتن راه‌حل‌های عملیاتی و ایجاد پیوند بین ایده‌های نو و نیاز‌های واقعی جامعه است. امیدواریم دستاورد‌های امروز گامی هرچند کوچک اما اثرگذار در مسیر پیشرفت و حل مسائل کشور باشد.

گفتنی است در پایان همایش با حضور مسئولان ضمن ارائه و معرفی طرح‌های برتر این رویداد در حوزه‌های مختلف از نفرات منتخب تقدیر به عمل آمد.