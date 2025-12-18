معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری البرز گفت: در پی دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرآیند‌های قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرها، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و به‌موقع این فرآیند در استان البرز در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز سیف با اشاره به ابلاغ رسمی وزارت کشور به فرمانداران سراسر کشور افزود: بر اساس این دستور و در اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، فرآیند انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور از روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تمامی فرمانداری‌های استان موظف به اجرای کامل مفاد آن هستند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری البرز تصریح کرد: مطابق با تأکید وزیر کشور، هیئت‌های اجرایی انتخابات در شهرستان‌های تابعه استان باید از روز جمعه ۲۸ آذرماه در مهلت قانونی پنج‌روزه تشکیل شده و نسبت به انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل اقدام کنند.

او با بیان اینکه ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه آغاز می‌شود، گفت: این فرآیند به مدت هفت روز و تا پایان روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و از تمامی واجدان شرایط دعوت می‌شود در چارچوب قانون در این عرصه مهم مشارکت کنند.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت سلامت، شفافیت و بی‌طرفی در برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: استانداری البرز با بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، زمینه برگزاری انتخاباتی قانونمند، پرشور و در شأن مردم استان را فراهم خواهد کرد.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.