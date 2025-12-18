به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر شکار گروهی غیرمجاز در ارتفاعات شهرستان تایباد و شناسایی افراد متخلف، منازل آنها با دستور قضایی و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا مورد بازرسی قرار گرفت.

یوسف اربابی افزود: در این بازرسی‌ها، اجزای ۲ لاشه گوسفند وحشی، ۴ رشته تله پرندگان و یک دستگاه دوربین چشمی از منزل یکی از شکارچیان غیرمجاز کشف شد و در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت .

ارتفاعات تایباد یکی از زیستگاه‌های پستاندارانی همچون گوسفند وحشی به شمار می‌آیند، اما هر گونه شکار و صید گونه‌های جانوری در مناطق شکار ممنوع و طبیعت این شهرستان مرزی غیرقانونی است.

بر اساس قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی، شکار بدون مجوز جانوران وحشی حفاظت‌شده جزای حبس به مدت ۳ ماه تا ۳ سال یا پرداخت جریمه از ۶۶ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال را به دنبال دارد.

بهای ضرر و زیان به حیات وحش از ناحیه شکار گوسفند وحشی از جنس نر بیش از ۹۸۶ میلیون ریال محاسبه می‌شود که اگر جنس گونه ماده باشد، این مبلغ ۳ برابر خواهد شد.