همایش بینالمللی الهیات مقاومت با هدف ارتقای نگاه به مقاومت از سطح کنش سیاسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر عباس جوارشکیان، دبیر نخستین همایش بینالمللی «الهیات مقاومت»،امروز در آیین اختتامیه این رویداد علمی در مشهد گفت: در این رویداد علمی، با دریافت بیش از ۴۰۰ مقاله پژوهشی و حضور ۲۳ مهمان خارجی از کشورهای مختلف، موضوع مقاومت در قالب یک گفتمان الهیاتی و علمی مورد واکاوی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این همایش به میزبانی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد و ابعاد نظری، الهیاتی و تمدنی مقاومت در قالب نشستهای تخصصی و ارائه مقالات علمی بررسی شد.
جوارشکیان تمرکز بر مفاهیمی، چون عدالتخواهی، توحید، عقلانیت دینی، استکبارستیزی، حقوق بشر و نسبت مقاومت با تمدن نوین اسلامی را از مهمترین محورهای این رویداد عنوان کرد و گفت: این محورها نشان میدهد مقاومت در این همایش نه صرفاً یک واکنش میدانی، بلکه بهمثابه یک منظومه فکری و الهیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به حضور پژوهشگران و اندیشمندانی از کشورهای تونس، عراق، لبنان، پاکستان، بوسنی، آفریقای جنوبی، برزیل، ترکیه و چند کشور دیگر خاطرنشان کرد: مقالات پذیرفتهشده این همایش در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.
دبیر نخستین همایش بینالمللی الهیات مقاومت در پایان تأکید کرد: همایش الهیات مقاومت نشان داد که مقاومت تنها زبان میدان نیست، بلکه ظرفیت تبدیلشدن به یک نظریه الهیاتی و دانشگاهی را دارد که میتواند در عرصه بینالملل بازتولید شود.