به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش قیمت یک کالا و به دنبال رصد‌های پیاپی تعزیرات و بازرسی ستاد تنظیم بازار هربار میرسد به انبار‌های بزرگی که کالای مورد نیاز مردم در آن احتکار شده‌اند. کمبود کالا به علت همین احتکار‌ها باعث افزایش قیمت در بازار شده و فرد محتکر با سو استفاده از جریان ناشفاف توزیع کالا، در زمان گران شدن کالاها، آن را به بازار عرضه می‌کند تا سود بیشتری را کسب کند.

سامانه‌های متعددی برای رصد این موضوع به صحنه آمدند و البته تا حدودی جریان ورود تا مصرف کالا در بازار را هم از سیاهی ناشفافی به سمت شفافیت برده‌اند. سامانه مودیان که از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد. سامانه‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی تنها ۵ درصد عملکرد آن مالیاتی است و مابقی آن رصد جریان تولید و توزیع کالا و تنظیم بازار است.

مثلا اگر یک فرد واردکننده‌ای اقدام به واردات مقداری برنج کرده باید هنگام ورود با شناسه کالا آن را در گمرک اظهار کند و این اظهار در اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه مودیان نیز به ثبت می‌رسد. به هنگام نقل و انتقال با سامانه‌های باربری و بارنامه‌ای با ثبت اطلاعات بار، آن را در سامانه مودیان نیز گزارش می‌کنند. بعد با انبار در سامانه انبارداری می‌توان موقعیت و تاریخ انبار این کالا را مطلع شد. لازم به ذکر است در هر کدام از این مراحل هم صورت حساب الکترونیکی بابت هزینه‌های انجام شده صادر می‌شود و سامانه مودیان در جریان رصد توزیع کالا قرار می‌گیرد.

بعد از سامانه انبارها، حالا تاریخ ذخیره سازی در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی است. اگر فرد اقدام به احتکار و عرضه به موقع کالا به بازار نکند هم شامل هشدار می‌شود و در صورت عرضه به بازار و ثبت صورت حساب الکترونیکی فروش کالا به عمده و خرده فروش، سازمان مالیات مطلع شده و اگر تخلفی در این مسیر رخ داده باشد با توجه به مسیر شفاف امکان اعمال جریمه‌های قید شده را خواهد داشت. در نتیجه تولید، ورود و توزیع شفاف شده و فعال اقتصادی با توجه به جریمه‌های هنگفت، به سراغ فعالیت قابل قبول و قانونی خواهد رفت.

این سامانه با گذر از مراحل مختلف حالا وارد این مرحله یعنی حذف صورت حساب‌های کاغذی شده است. در این مرحله افرادی که درآمد آن‌ها در سال بیش از ۱۴ میلیارد تومان است و در فراخوان مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند. باید به جای صورت حساب‌های کاغذی از صورت حساب‌های الکترونیکی استفاده کنند در غیر این صورت با اعمال قانون، صورت حساب‌های کاغذی مشمول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.

اعتبار مالیات بر ارزش افزوده یعنی محاسبه میزان مالیات بر ارزش افزوده که هنگام خرید به فروشنده پرداخته‌ایم و در هنگام فروش از خریدار گرفته‌ایم. تفاضل این دو می‌شود اعتبار مالیاتی خریدار یا فروشنده.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما