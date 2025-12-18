به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بی‌بی مرضیه میرجلیلی، بانوی نیکوکار اهل شاهدیه، به همراه فرزندان خود با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را به نیت شادی روح همسر مرحومش (هدایت اله میرجلیلی)، برای آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار گفت: زندانی شدن مادر، فقط محروم شدن یک نفر از آزادی نیست؛ آسیبی است که بیش از همه به فرزندان وارد می‌شود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت همسرم، قدم کوچکی برداریم و مبلغی را برای آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد اهدا کنیم تا هم ثواب این کار خیر به روح همسرم برسد و هم مادری دوباره به آغوش گرم خانواده و فرزندانش بازگردد.