روابط عمومی جامعه بازاریان و بارزگانان کیش، اعلام کرد: بازار‌های تجاری، خدماتی و مراکز خرید در نوبت بعدازظهر امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی، تشدید بارندگی‌ و صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در کیش و بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد کیش، با هدف حفظ ایمنی بازاریان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، بازار‌های تجاری، خدماتی و مراکز خرید کیش در نوبت بعدازظهر امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر تعطیل اعلام شد.

هرگونه تصمیم‌گیری برای بازگشایی و فعالیت مجدد بازارها از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.