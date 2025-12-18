به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور در همایش آموزشی فرمانداران استان‌.های شرق کشور گفت: از ۲۸ آذر به مدت ۵ روز هیئت‌ های اجرایی تشکیل خواهد شد و ثبت‌ نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۲۱ دی آغاز می‌ شود و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

علی زینی وند افزود: انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

آقای مومنی وزیر کشور امروز با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور گفت: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی آن، فرآیند‌های قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور از امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ آغاز می‌ شود.