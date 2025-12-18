۱۱۰ بانوی نمونه و فرهیخته مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته زن در آمل قدردانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ این زنان از ادارات ونهاد‌های دولتی، بخش خصدصی، بانکها، بانوان کارافرین، سرپرست خانوار، خانه دار موفق و نخبه‌های دانشجویی مازندران هستند که از آنان قدردانی شد.

معاون استاندارمازندران و فرماندارویژه شهرستان آمل در این آیین استانی با اشاره به دستور استاندار مازندران برای استفاده بانوان بادانش و توانمند در عرصه‌های مدیریتی سطوح مختلف افزود: باید از ظرفیت بانوان همانند مردان جامعه استفاده شود و حضور بانوان در مجموعه سیاست گذاری استانی و شهری مشهود باشد.

سوادکوهی با اعلام اینکه مسئولان مازندران به حضور و توانمندی بانوان اعتقاد جدی دارند تا در سطوح مختلف مدیریتی نقش آفرینی کنند افزود: باید از بانوان در سطوح مختلف اجرایی و چارت سازمانی وزارت کشور بهره بگیرند نه اینکه به آنها نقش مشاوره‌ای داده شود.

حجت الاسلام حسین زاده، امام جمعه امامزاده عبدالله آمل افزود: تاریخ اسلام به نقش مثبت و منفی بارز و برجسته زنان اشاره کرده تا با مطالعه آنها دریابیم که از ابتدی تاریخ اسلام و حتی قبل آن زنان در جامعه اثرگذار بودند.

وی با بیان اینکه امروزه دشمنان استکباری و غربی به خوبی به جایگاه زن و نقش کلیدی آن در خانواده پی بردند گفت: امروزه دشمنان علیه ایران نیز نقشه‌های فراوان برای زیر سؤال بردن تقدس زن و مادر دارند.

حجت الاسلام حسین زاده با بیان اینکه خانواده باید مرکز مهر و محبت باشد و واژه دوست داشتن میان مرد و زن جاری شود افزود: دین اسلام، مردانِ در خدمت همسر و خانواده را در زمره صدیقین و در مسیر شهدا قرار می‌دهد که نشان دهنده اهمیت جایگاه زن و خانواده است.