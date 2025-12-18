به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استان نشان می‌دهد با تداوم فعالیت سامانه سردبارشی از سمت جنوب وشمال استان در بیشتر مناطق استان تا ابتدای هفته آینده شاهد ابرناکی، مه آلودگی خواهیم بود و بارش برف وباران در مناطق مستعد همراه با رگبار ورعد وبرق وتگرگ وگاهی وزش باد و در ارتفاعات وگردنه‌های برفگیر استان کولاک برف و در مناطق برفی همراه با یخبندان ولغزندگی پیش بینی می‌شود.

دمای هوا هم در ۲۴ ساعت آینده ۱ تا ۲ درجه سانتی گراد سردتر می‌شود و باماندگاری هفته سرد، فردا جمعه ۲۸ آذرماه با کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس همراه خواهد بود.