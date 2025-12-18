وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مومنی با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور تصریح کرد: فرآیند‌های قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور از امروز پنجشنبه ۲۷آذر ماه آغازمی شود.

بر اساس دستور وزیر کشور ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها از روز یکشنبه ۲۱ دی ماه آغاز و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

هیئت‌های اجرایی شهرستان می‌بایست از فردا جمعه ۲۸ آذر در مدت پنج روز تشکیل شود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.