هواشناسی با تشدید فعالیت سامانه بارشی و افزایش سرعت باد و ارتفاع موج دریا، هشدارقرمز دریایی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل هواشناسی استان بوشهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان جم با ثبت بیش از ۱۰۰ میلیمتر بارش، پربارانترین نقطه استان بوده است. پس از آن، شهرستانهای دیر، عسلویه و بخشهایی از دشتی نیز شاهد بارشهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتری بودند.
پیام مساعدی افزود: در مناطق مرکزی و شمالی استان میزان بارش بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر و در شهر بوشهر در حدود ۳۰ میلیمتر بوده است.
وی بیان کرد: از ظهر امروز، سرعت وزش باد در دریا و ارتفاع موج افزایش پیدا میکند بهطور جدی از همه شهروندان، بهویژه صیادان و دریانوردان، درخواست میکنیم تا پایان هشدار از تردد در دریا خودداری کنند.
مدیر کل هواشناسی استان اظهار داشت: از امروز ظهر، فعالیت سامانه بارشی با شدت بیشتری در کل استان گسترش مییابد، که این بارشها بیشتر به صورت رگباری، همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ خواهد بود.
مساعدی افزود: این بارشها ابتدا در جنوب استان متمرکز است، اما تا شب به مناطق مرکزی و شمالی نیز خواهد رسید.
وی همچنین در مورد کاهش محسوس دما گفت: با ورود هوای سرد، دمای هوا در مناطق ساحلی ۲ تا ۴ درجه و در مناطق مرتفع ۴ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت.
مدیر کل هواشناسی استان در خصوص مدت فعالیت این سامانه بیان کرد: اوج بارشها تا ظهر فردا ادامه دارد و از عصر فردا از شدت آن کاسته میشود. با این حال، تا روز شنبه، بارشهای پراکنده در استان ادامه خواهد داشت.
پیام مساعدی در پایان با تأکید بر رعایت موارد ایمنی، از مردم خواست: از تردد غیرضروری در معابر و مناطق مستعد آبگرفتگی و سیلاب خودداری کنند و از اطراف رودخانهها، مسیلها و درهها فاصله بگیرند.