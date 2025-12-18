پخش زنده
نخستین دوره استعدادیابی سنگنوردی استان همدان در رده نونهالان و نوجوانان به میزبانی تویسرکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با بیان اینکه در این دوره ۱۵ پسر و ۱۳ دختر در ۲ گروه مجزا به رقابت پرداختند، هدف از این دوره را شناسایی استعدادهای برتر برای برگزاری اردوی مشترک نخبگان استان بیان کرد.
رضوان سلماسی با اشاره به اینکه در این دوره به همه شرکت کنندگان لوح و مدال اعطا میشودگفت: هیئت سنگنوردی تویسرکان ۱۰ سال سابقه فعالیت دارد و ۲۰ نفر در ردههای مختلف در این رشته فعالاند.