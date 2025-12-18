پخش زنده
مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری یزد: فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به دستور وزیر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سالاری در مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی زارچ، با اشاره به جایگاه خطیر مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم خدمت صادقانه، مردمی و بیوقفه به شهروندان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت در نظام اسلامی نه امتیاز، بلکه امانتی سنگین است، افزود: تغییرات مدیریتی با هدف ارتقای کارآمدی، استفاده از ظرفیتهای جدید و بهبود خدمترسانی به مردم انجام میشود و این جابهجاییها نباید بهعنوان عزل یا تضعیف تلقی شود.
سالاری با اشاره به آغاز رسمی فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به دستور وزیر کشور، از آغاز روزشمار انتخابات خبر داد و خاطرنشان کرد: فرمانداران و بخشداران نقش محوری در اجرای دقیق، قانونمند و سالم انتخابات دارند و باید با رعایت کامل بیطرفی و قانون، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.
در این مراسم از خدمات سرداری تقدیر و اسدی به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی زارچ معرفی شد.