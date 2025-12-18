به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: در پی کاهش ضربان قلب بیمار ۷۵ ساله، کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان، باتری موقت قلب را نصب و وی را برای ادامه مراحل درمان و نصب باتری دائم به شیراز منتقل کردند.

نیکو افزود: بیمار به همت محمد کشاورز متخصص قلب و عروق و بهزاد حداد جراح عمومی به صورت اورژانسی به آنژیوگرافی منتقل کردند و برای حفظ جان وی، باتری موقت در قلب قرار دادند.

شهرستان آباده در شمال فارس در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.