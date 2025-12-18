

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان که از دوم آبان با حضور ۹ تیم آغاز شد، روز جمعه (۲۸ آذر) با برگزاری دیدار‌های هفته دهم وارد نیم فصل دوم می‌شود.

در این هفته از مسابقات دیدار تیم‌های نفت آبادان و فرآور شریف سبز به دلیل امتناع تیم تهرانی از سفر به آبادان برگزار نمی‌شود، اما سایر دیدار‌ها در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

بر این اساس و در اولین دیدار این هفته از مسابقات، گروه بهمن که با شرایط مشابه آکادمی سحر در رده دوم جدول رده بندی ایستاده است با اکادمی بسکتبال نیکا دیدار می‌کند که با تنها ۲ برد در انتهای جدول ایستاده است. گروه بهمن مصمم به کسب هشتمین برد خود از این دیدار است تا رقابت میلیمتری اش با رقیب صدرنشین را حفظ کند.

آکادمی سحر هم برای دیدار این هفته خود به مشهد سفر کرده است به این امید که مانند نیم فصل نخست برابر قهوه باتسام مشهد پیروز شود و بتواند جایگاهش را در صدر جدول رده بندی تثبیت کند.

استقلال تهران هم در این هفته میزبان ستاد ملی گاز است. آبی پوشان در شرایطی این دیدار را برگزار می‌کنند که به خاطر عدم حضور در زمین مسابقه بازنده دیدار معوقه اخیر خود برابر نفت شدند و حالا باید تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت شان داشته باشند.

برنامه دیدار‌های هفته دهم لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۲۸ آذر

* گروه بهمن - آکادمی نیکا (ساعت ۱۲ - سالن محمود مشحون تهران)

* قهوه باتسام مشهد - آکادمی سحر (ساعت ۱۳ - سالن سجاد مشهد)

* استقلال تهران - ستاد ملی گاز (ساعت ۱۴ - سالن محمود مشحون)