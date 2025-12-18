پخش زنده
شبکه ورزش سیما در ادامه پوشش رویدادهای مهم داخلی و بینالمللی، پخش زنده دیدار فوتبال ناپولی و میلان، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور و دیدار والیبال ساداکروزیرو برزیل و پروجا ایتالیا را در کنداکتور خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در یکی از مهمترین و پرتنشترین تقابلهای فوتبال ایتالیا، رقابت بین دو تیم ناپولی و میلان را در چارچوب مرحله نیمهنهایی سوپر کاپ ایتالیا، امشب پنجشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۲۲:۳۰ با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
عملکرد آماری ناپولی در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۸ گل خورده و ۹ گل به ثمر رسانده است.
میلان نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۱ گل خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است.
پخش زنده کشتی فرنگی قهرمانی کشور
شبکه ورزش سیما در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی در سال ۲۰۲۶، امروز پنجشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۸:۴۵، این رویداد را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
مسابقات کشتی فرنگی انتخابی بزرگسالان قهرمانی کشور ۲۰۲۶، از روز ۲۶ آذر به میزبانی اهواز آغاز شده و تا ۲۸ آذر ادامه دارد.
پخش زنده والیبال ساداکروزیرو و پروجا
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای والیبال جام جهانی باشگاههای جهان ۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۶:۳۰ دیدار بین دو تیم ساداکروزیرو برزیل و پروجا ایتالیا را به صورت مستقیم پخش میکند.
والیبال دو تیم ساداکروزیرو برزیل و پروجا ابتالیا امروز پنجشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش برای هواداران والیبال پخش میشود.
پروجا ایتالیا تاکنون با دو برد در دو بازی اخیرش مقابل حریفان خود در صدر جدول گروه خود قرار گرفته و یکی از اصلیترین مدعیان والیبال قهرمانی جام باشگاههای جهان به شمار میرود.