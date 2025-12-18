مدیرعامل سازمان میادین و تره بار شهرداری از استقرار نانوایی ها در میادین تره بار خبر داد و گفت: در ۱۷ میدان تره بار پایتخت این نانوایی ها فعال شده اند که تعداد آنها تا پایان سال به دو برابر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بختیاری زاده افزود: اخیرا تعدادی از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران دارای غرف نانوایی شده اند این موضوع سبب خوشنودی و رضایتمندی شهروندان از خدمات ارایه شده در این میادین شده است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه چه نوع نان هایی در این نانوایی ها عرضه می شود؟ گفت: هم اینک انواع نان از جمله لواش، تافتون، سنگک و بربری بسته به محیط و امکانات در حال پخت عرضه است.

وی درباره کنترل بر کیفیت نان های در حال عرضه در غرف میادین فزود: این نانوایی ها با آرد دولتی که به آنها عرضه می شود به فعالیت خود ادامه می‌ دهند و کیفیت نان هم بستگی مستقیم به کیفیت آردی دارد که به آنها عرضه می شود.