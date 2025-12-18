به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در این برنامه از ۶۰۰ دانش آموز برتر در حوزه‌های مختلف جشنواره، نوجوان خوارزمی، مشارکت کنندگان در طرح دانا و برترین‌های استان در بخش پژوهشی فرهنگیان و مولفین و دیگر بخش‌ها تجلیل شد.

وی با بیان اینکه برنامه های درسی امسال پژوهش محور است گفت : استان سمنان در شاخص‌های پژوهشی رتبه دوم کشور را به خودش اختصاص داده است که این ارزیابی در ۱۹ شاخص شکل گرفته است.