براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت فردا در خوزستان تداوم خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و تا حدودی شرقی استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظهای (بویژه فردا)، احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود : در بقیه مناطق نیز احتمال بارشهای پراکنده و نقطهای دور از انتظار نیست. در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.
وی گفت : همچنین از بامداد شنبه تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخبندان سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۱۸.۴ درجه و دزپارت با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۵.۵ درجه و کمینه دمای ۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است. "