رویکرد جدید رسانه ملی در خراسان رضوی با هدف مردمی‌سازی رسانه، ایجاد حرکت عمومی و تقدم فکر و محتوا بر فرم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی امروز در حاشیه بازدید مدیران ستادی رسانه ملی و مدیران کل استان‌ها از مرکز تولیدات مردمی (متم) مشهد گفت: این رویکرد بر اساس سند تحول رسانه ملی و منویات مقام معظم رهبری طراحی و اجرایی شده است.

سیدرضا حسینی‌زاده مظلومی افزود: امروز رسانه برای اثرگذاری عمیق‌تر نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت فعال آحاد جامعه در فرآیند تولید و جریان‌سازی رسانه‌ای است.

وی با اشاره به راه‌اندازی و توسعه مراکز تولیدات مردمی در استان اظهار کرد: متم به عنوان یکی از بستر‌های تحقق مردمی‌سازی رسانه، زمینه نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای را فراهم کرده است و به اتصال ایده‌های مردمی به تولید حرفه‌ای کمک می‌کند.

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی تأکید کرد: در رویکرد جدید رسانه ملی، محتوا و اندیشه مقدم بر قالب و فرم است و تلاش شده است با تکیه بر روایت‌های بومی و مردمی، پیام‌های اثرگذار و جریان‌ساز در سطح ملی تولید شود.

حسینی‌زاده مظلومی در پایان تصریح کرد: حرکت به سمت مردمی‌سازی رسانه، مسیری راهبردی و ماندگار است که با اتکا به سند تحول رسانه ملی و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، می‌تواند رسانه را بیش از گذشته در خدمت مردم و مطالبات واقعی جامعه قرار دهد