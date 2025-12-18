مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بارش نزولات جوی در مناطق شمالی تهران از آماده باش کامل برای خدمت رسانی در معابر خبر داد و گفت: خودرو‌های برف روب در معابر اصلی شهر مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علیرضا جعفری افزود: هم اینک همه خودرو‌های مکانیزه برف روب در محور‌ها و مراکز از پیش تعیین شده بویژه در مناطق شمالی پایتخت مستقر هستند تا در صورت لزوم اقدام به خدمات رسانی کنند.

وی تاکید کرد: از نخستین ساعات امروز بارش نزولات جوی در مناطق یک، ۲ و محله کوهسار در بخش شمالی منطقه ۵ و محور بزرگراه بابایی به سمت شرق آغاز شده و همچنان بصورت مقطعی ادامه دارد.

این مسئول شهری تاکید کرد: طبق پیش بینی‌های انجام شده، برنامه ریزی‌های لازم برای خدمات رسانی کامل به شهروندان از هفته‌های گذشته انجام شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی در هیچ محوری وجود ندارد.

جعفری درباره قرارگیری کیسه‌های شن در معابر شمالی پایتخت هم گفت: علاوه بر استقرار خودرو‌های ویژه برف روب، کیسه‌های شن و نمک نیز در معابر اصلی و خیابان‌های شمالی پایتخت قرار داده شده تا در صورت لزوم شهروندان مورد استفاده قرار دهند.

وی گفت: در صورتی که بارش برف و باران در تهران تداوم یابد نگرانی و مشکلی وجود نخواهد داشت.