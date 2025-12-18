استقرارخودروهای مکانیزه برف روب در معابر اصلی پایتخت
مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بارش نزولات جوی در مناطق شمالی تهران از آماده باش کامل برای خدمت رسانی در معابر خبر داد و گفت: خودروهای برف روب در معابر اصلی شهر مستقر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،علیرضا جعفری افزود: هم اینک همه خودروهای مکانیزه برف روب در محورها و مراکز از پیش تعیین شده بویژه در مناطق شمالی پایتخت مستقر هستند تا در صورت لزوم اقدام به خدمات رسانی کنند.
وی تاکید کرد: از نخستین ساعات امروز بارش نزولات جوی در مناطق یک، ۲ و محله کوهسار در بخش شمالی منطقه ۵ و محور بزرگراه بابایی به سمت شرق آغاز شده و همچنان بصورت مقطعی ادامه دارد.
این مسئول شهری تاکید کرد: طبق پیش بینیهای انجام شده، برنامه ریزیهای لازم برای خدمات رسانی کامل به شهروندان از هفتههای گذشته انجام شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی در هیچ محوری وجود ندارد.
جعفری درباره قرارگیری کیسههای شن در معابر شمالی پایتخت هم گفت: علاوه بر استقرار خودروهای ویژه برف روب، کیسههای شن و نمک نیز در معابر اصلی و خیابانهای شمالی پایتخت قرار داده شده تا در صورت لزوم شهروندان مورد استفاده قرار دهند.
وی گفت: در صورتی که بارش برف و باران در تهران تداوم یابد نگرانی و مشکلی وجود نخواهد داشت.