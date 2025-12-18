پخش زنده
فرصتها و ظرفیتهای همکاریهای نفتی ایران و بلاروس در مسیر اجراییسازی تفاهمنامه دوجانبه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرصتها و ظرفیتهای همکاری ایران و بلاروس در سومین نشست کارگروه صنعت نفت دو کشور با هدف پیگیری و اجراییسازی تفاهمنامه دوجانبه نفتی امضا شده بین وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت بلنفتخیم بلاروس سهشنبه (۲۵ آذر) بهصورت مجازی بررسی شد.
این نشست با اشاره به دیدار اخیر محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با آندری کوزنیتسوف، وزیر صنایع جمهوری بلاروس در حاشیه هجدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور (۱۶ آذر ۱۴۰۴) و تأکید طرفین بر گسترش همکاریها بهویژه در حوزه انرژی، فرصتها و ظرفیتهای همکاری میان دو کشور را بررسی کرد.
زمینههای همکاری در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، صدور کاتالیست به بلاروس، همکاری در بخش خدمات فنی و مهندسی و تأمین تجهیزات صنعت نفت از محورهای اصلی گفتوگوها در این نشست بود.
دو طرف با تأکید بر سطح بالای روابط سیاسی ایران و بلاروس بر ضرورت گسترش همکاریها بهویژه با مشارکت شرکتهای خصوصی، تأکید کردند؛ امری که میتواند به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور منجر شود.
نمایندگانی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، هلدینگ خلیج فارس، هلدینگ سرمایهگذاری غدیر، شرکت تجارت صنعت، مدیریت کالا شرکت ملی نفت، شرکتهای پتروشیمی تبریز، کارون و تخت جمشید و همچنین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به همراه نمایندگان بخشهای ذیربط بلاروسی و علیرضا صانعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مینسک در این نشست حضور داشتند و به تبادل نظر پرداختند.
ریاست هیئت ایرانی این نشست را مصطفی برزگر، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترکالمنافع معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت و ریاست هیئت بلاروسی را ایگور فومین، رئیس اداره کل تجارت خارجی شرکت بلنفتخیم برعهده داشت