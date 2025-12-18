به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان اظهار داشت: از روز جمعه ۲۸ آذرماه، فرمانداران شهرستان‌های استان بوشهر به مدت پنج روز فرصت دارند نسبت به تشکیل هیات اجرایی انتخابات از بین معتمدین اقشار مختلف شهر‌های حوزه شهرستان، با همکاری هیات‌های نظارت اقدام کنند.

وی افزود: ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر از ۲۱ دی آغاز می‌شود و افرادی که علاقمند به داوطلبی هستند بهتر است از هم اکنون برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

جهانیان گفت: هیات‌های اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها به صورت جداگانه و طی ابلاغیه‌ای که در آینده منتشر می‌شود، تشکیل خواهد شد.