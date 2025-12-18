پخش زنده
با تداوم برف و کولاک شدید در صبح امروز، ۲ جاده اصلی مشهد-کلات و تربت جام -صالح آباد همچنان مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: به دلیل تداوم بارشها تردد تریلر در جادههای تربتحیدریه - باغچه و قوچان - درگز ممنوع است.
سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود:تردد خودروها در سایر جادههای استان فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.
هواشناسی خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر چهارشنبه تا اواخر روز شنبه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرد.
بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به ۵۰ سانتیمتر میرسد، وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخزدگی و لغزندگی جادهها، احتمال یخزدگی تاسیسات و شبکههای آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری از مخاطرات بارشهای پیش رو است.
خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راهها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین ۵۴۵ کیلومتر از راههای خراسان رضوی در گردنه جادههای شهری، ۵۷۴ کیلومتر آن مربوط به گردنههای روستایی و ۵۸۶ کیلومتر مربوط به مناطق کولاکگیر و مهگیر است.