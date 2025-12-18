

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور گروهی ۸ تیم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف صعود می‌کنند. برنامه مسابقات به این شرح است:

* پنج شنبه ۲۷ آذر:

ماینتس آلمان - سامسون اسپور ترکیه

آ ا ک آتن یونان - اونیورسیتاتیا رومانی

آ ا ک لارناکا قبرس - شکندیا مقدونیه شمالی

اسپارتا پراگ چک - آبردین اسکاتلند

آلکمار هلند - یاگیلونیا لهستان

کریستال پالاس انگلیس - کوپس فنلاند

شاختار دونیتسک اوکراین - ریه کا کرواسی

دینامو کیف اوکراین - نوآه ارمنستان

لوزان سوئیس - فیورنتینا ایتالیا

زرینسکی بوسنی و هرزگوین - راپید وین اتریش

لخیا ورشو لهستان - لینکلن رد جبل الطارق

سلیه اسلوونی - شلبرن ایرلند

اومونیا قبرس - راکوف لهستان

استراسبورگ فرانسه - بریوبلیک ایسلند

رایو وایکانو اسپانیا - دیترا کوزوو

شامروک راورز ایرلند - هامرون مالت

زیگما اولوموک چک - لخ پوژنان لهستان

- در تیم لخ پوژنان علی قلی زاده هافبک ملی پوش ایرانی عضویت دارد.

اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - هاکن سوئد

در جدول لیگ کنفرانس اروپا تیم استراسبورگ با ۱۳ امتیاز در صدر است و صعود کرد.

تیم‌های شاختار دونیتسک با ۱۲ و راکوف با ۱۱ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لخ پوژنان (تیم علی قلی زاده هافبک ایرانی) با ۷ امتیاز به رده بیستم نزول کرد.