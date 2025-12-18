پخش زنده
هفته ششم دور گروهی فوتبال لیگ کنفرانس اروپا امشب برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور گروهی ۸ تیم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف صعود میکنند. برنامه مسابقات به این شرح است:
* پنج شنبه ۲۷ آذر:
ماینتس آلمان - سامسون اسپور ترکیه
آ ا ک آتن یونان - اونیورسیتاتیا رومانی
آ ا ک لارناکا قبرس - شکندیا مقدونیه شمالی
اسپارتا پراگ چک - آبردین اسکاتلند
آلکمار هلند - یاگیلونیا لهستان
کریستال پالاس انگلیس - کوپس فنلاند
شاختار دونیتسک اوکراین - ریه کا کرواسی
دینامو کیف اوکراین - نوآه ارمنستان
لوزان سوئیس - فیورنتینا ایتالیا
زرینسکی بوسنی و هرزگوین - راپید وین اتریش
لخیا ورشو لهستان - لینکلن رد جبل الطارق
سلیه اسلوونی - شلبرن ایرلند
اومونیا قبرس - راکوف لهستان
استراسبورگ فرانسه - بریوبلیک ایسلند
رایو وایکانو اسپانیا - دیترا کوزوو
شامروک راورز ایرلند - هامرون مالت
زیگما اولوموک چک - لخ پوژنان لهستان
- در تیم لخ پوژنان علی قلی زاده هافبک ملی پوش ایرانی عضویت دارد.
اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - هاکن سوئد
در جدول لیگ کنفرانس اروپا تیم استراسبورگ با ۱۳ امتیاز در صدر است و صعود کرد.
تیمهای شاختار دونیتسک با ۱۲ و راکوف با ۱۱ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لخ پوژنان (تیم علی قلی زاده هافبک ایرانی) با ۷ امتیاز به رده بیستم نزول کرد.