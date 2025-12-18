به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم، مادران شهدا را نماد صبر و ایثار دانست و گفت: این شهدا بودند که با گذشتن از جان خود و دفاع از کشور، امنیت امروز را برای ما به ارمغان آوردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در آیین ملی یلدای شهدایی گفت: مردم و مسئولان در قبال شهدا تکلیف دارند و بر اهمیت تکریم و تعظیم خانواده‌های شهدا اشاره کرد.

وی گفت: ثبات، امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون فداکاری شهدا و ایثار و مجاهدت خانواده‌های صبور ایشان است و البته هرچه تلاش کنیم نخواهیم توانست به معنای حقیقی کلمه در قبال این عزیزان اَدای دِین کنیم، اما باید در این مسیر تلاش نماییم.