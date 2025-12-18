پخش زنده
تردد در محور تاراز تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با اعلام رئیس اداره راهداری شهرستان اندیکا، با توجه به بارش برف سنگین در منطقه تاراز، تردد در این محور صرفاً با همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر میباشد.
در همین زمینه ، نیروهای امدادی هلال احمر و راهداری با حضور مستمر در محور، نسبت به رهاسازی و امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف اقدام کرده و عملیات بازگشایی و ایمنسازی مسیر ادامه دارد.
از رانندگان محترم درخواست میشود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری خودداری نموده و پیش از تردد در این محور، از وضعیت راهها اطلاع حاصل نمایند.