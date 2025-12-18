فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری قاتل و همدستان فراری وی، با عکس العمل به موقع پلیس در کمتر از ۳ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ علیرضا شائینی گفت : چهارشنبه شب در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و ضرب و جرح جوانی ۲۵ ساله با چاقو در یکی از محلات شهر شاهرود، بلافاصله پلیس در محل حاضر شد.

وی با اشاره به حضور سریع پلیس و انتقال فرد مجروح به بیمارستان، افزود: ماموران انتظامی در تحقیقات خود پی بردند ۴ نفر ضمن درگیری با جوان ۲۵ ساله، به سرعت از محل متواری شدند.

سرهنگ شائینی با بیان اینکه حین رسیدگی به پرونده، علیرغم تلاش کادر درمان، مرد جوان به علت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد،گفت: پلیس ضمن تشکیل چند تیم ضربتی، با تلاش و اشرافیت کامل اطلاعاتی، کمتر از ۳ ساعت متهمان را شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کرد.

متهمان انگیزه خود را خصومت شخصی با مقتول عنوان کردند.