به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبادی در بازدید از محور گدوک سوادکوه، با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌ها برای حفظ ایمنی تردد در شرایط برفی گفت: همه ظرفیت‌های پلیس راه برای مدیریت تردد و ایمنی تردد‌ها به کار گرفته شده است.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس راه در محور‌های استان مستقر شده‌اند و با گشت‌زنی و هماهنگی با راهداری، در حال تسهیل تردد خودرو‌ها هستند.



سرهنگ عبادی خطاب به رانندگان تأکید کرد: از تردد‌های غیرضروری در این شرایط جوی پرهیز کنید و در صورت لزوم سفر، حتماً تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ و لوازم ایمنی را همراه داشته باشید.

این اظهارات در حالی است که که بارش برف در برخی محور‌های کوهستانی مازندران مانند گدوک، تردد را با چالش مواجه کرده است.