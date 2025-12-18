پخش زنده
عمل موفقیت آمیز نخستین کاشت ضربانساز بدون سیم در شمال استان اصفهان در شهرستان کاشان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فوقتخصص قلب و عروق در کاشان این عمل موفقیت آمیز را همتراز با استان قم بیان کرد و گفت: این عمل پیشرفته برای اولین بار در این منطقه و در بیمارستان آیتالله یثربی انجام شد و با موفقیت کامل همراه بود.
الهیار گلابچی افزود: این ضربانساز نوین در مدت زمانی کمتر از یک ساعت برای بیمار تعبیه شد و روند عمل بدون عارضه به پایان رسید.
وی با اشاره به مزایای این فناوری جدید گفت: ضربانسازهای بدون سیم در مقایسه با نمونههای معمول، از مزایای متعددی برخوردار است که از جمله آنها میتوان به کاهش عوارض، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی بیماران اشاره کرد.
این فوقتخصص قلب و عروق تأکید کرد: انجام چنین اقدامات درمانی پیشرفتهای میتواند نویدبخش ارتقای سطح خدمات تخصصی قلب و عروق و بهبود سلامت مردم این منطقه باشد.