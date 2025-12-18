یازدهمین دوره «جایزه مغز و شناخت اهوازی»، با هدف تقویت انگیزه نخبگان جوان و ارتقای ارتباط میان پژوهش و فناوری در عرصه علوم شناختی، به پژوهشگران برتر این حوزه اهدا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این جایزه که به یاد دکتر علی ابن عباس مسعودی، پزشک بزرگ ایرانی قرن چهارم هجری نامگذاری شده، در مراسمی همزمان با چهاردهمین کنگره سالانه علوم اعصاب پایه و بالینی، به برگزیدگان اهدا شد. محور‌های اصلی این جایزه شامل مقالات برتر، پایان‌نامه‌های برتر، برگزیدگان مسابقات دانش‌آموزی علوم اعصاب و شناختی و پژوهشگران جوان بود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در حاشیه این مراسم بیان کرد: "سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و شناسایی استعداد‌های برتر شناختی، زیربنای توسعه پایدار علوم شناختی در کشور است.

دکتر عطاالله پورعباسی با اشاره به حمایت‌های گسترده این ستاد در راستای توسعه علوم شناختی و علوم اعصاب، اظهار داشت: "ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در معرفی پژوهشگران و نخبگان جوان، به‌ویژه در مقاطع دانش‌آموزی و دانشجویی، نقش مهمی ایفا کرده است. " وی افزود: "این ستاد با تمرکز بر شناسایی و پرورش استعداد‌های شناختی کشور، برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی دانش‌آموزی و دانشجویی، حمایت از طرح‌های نوآورانه و مشارکت در طرح‌های پایش سلامت شناختی دانش‌آموزان را اجرا کرده است. "

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی همچنین با اشاره به اینکه جایزه مغز و شناخت اهوازی نمادی از توجه نظام علمی کشور به پرورش سرمایه انسانی در حوزه شناختی است، خاطرنشان کرد: "هم‌افزایی میان جایزه اهوازی، مراکز علمی و برنامه‌های حمایتی ستاد، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل جدیدی از پژوهشگران و فناوران شناختی باشد که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه علمی کشور در این حوزه نوظهور ایفا خواهند کرد.

وی در پایان افزود: "حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب در ایران در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و جایزه مغز و شناخت اهوازی یکی از نماد‌های این پیشرفت است. امیدواریم از سال آینده، فناوران جوان و فناوری‌های برتر حوزه شناختی نیز مشمول این جایزه شوند.