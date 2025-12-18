فرماندار شهرستان پردیس و رئیس هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان از آغاز رسمی فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهرخانی با اعلام این خبر افزود: صبح امروز و با دستور وزیر کشور، فرآیند اجرایی این دو انتخابات مهم در سراسر کشور آغاز شد و متعاقب آن ستاد انتخابات شهرستان پردیس نیز فعالیت رسمی خود را در چارچوب قوانین و مقررات انتخاباتی آغاز کرده است.

فرماندار پردیس با اشاره به آمادگی کامل عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی در این شهرستان خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی با مولفه های سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت پیش‌بینی شده و صیانت از آرای شهروندان، رعایت مرّ قانون و ایجاد فضای آرام و رقابتی سالم، اولویت اصلی ستاد انتخابات شهرستان پردیس خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پردیس از مهلت ۵ روزه برای تشکیل هیات اجرایی انتخابات خبر داد و گفت: ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دی ماه و برای شوراهای روستایی از ۲۴ بهمن ماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت که این اقدام در هفتمین دوره شوراها به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه اعلامی از سوی ستاد انتخابات انجام می گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش انتخابات در تحقق مردم‌سالاری دینی تصریح کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بستر مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی است و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز از جایگاه حساس و ویژه‌ای در ساختار نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.