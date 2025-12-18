تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در دیداری از هفته نهم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، در گروه سوم، برابر مقاومت تهران صف‌آرایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این بازی از ساعت ۱۶ فردا در سالن ورزشی نخلستان قم آغاز می‌شود.

دلسوختگان که هفته گذشته نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد، در حال حاضر با ۱۷ امتیاز در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور قرار دارد و برای تثبیت جایگاه خود محکوم به پیروزی در بازی فرداست.

در آن سوی میدان، مقاومت هم ۱۲ امتیازی است و در رده چهارم جدول ایستاده است.