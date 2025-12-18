دوازده تیم تخصصی از سراسر کشور، دانش تخصصی خود را در قالب رقابت های طب رزمی سپاه، در بیمارستان صحرایی امام حسین به ارزیابی گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دوازده تیم تخصصی از سراسر کشور در قالب مسابقات طب رزمی سپاه، طی سه روز در بیمارستان صحرایی امام حسین علیه‌السلام (بهداری رزمی جنوب) به رقابت پرداختند.

این رقابت‌ها با شبیه‌سازی واقعی صحنه‌های نبرد و عملیات امداد و نجات، به ارزیابی و ارتقای آمادگی نیرو‌های بهداری رزمی پرداخت.

مسابقات طب رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه، به میزبانی معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در بیمارستان صحرایی امام حسین علیه‌السلام به عنوان بهداری رزمی جنوب برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، ۱۲ تیم ۱۶ نفره از مجموعه نیرو‌های سپاه و سپاه‌های استانی بر اساس آمایش سرزمینی شرکت داشتند.

ترکیب هر تیم متشکل از ۲ پزشک، ۲ پرستار، ۳ کاردان فوریت‌های پزشکی، ۴ پزشکیار و ۴ نفر متخصص خودامدادی و دگرامدادی بود.

بر اساس برنامه ریزی تعریف شده، عملیات کامل امداد، از نخستین لحظات حضور در صحنه یک انفجار تا انتقال مصدوم به پست اورژانس، به صورت عملی شبیه‌سازی و اجرا شد.

دکتر رسول صادق، معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، با تشریح اهداف این رویداد تأکید کرد: هدف محوری از برگزاری این مسابقات، ارتقای سطح مهارت‌های عملی و توانمندسازی کارکنان بهداری رزمی در شرایط مشابه واقعیت میدان نبرد است. این رقابت‌ها یک شبیه‌سازی عملیاتی دقیق از صحنه‌های رزم است که امکان سنجش عینی آمادگی نیرو‌ها در مواجهه با بحران را فراهم می‌آورد.

وی در ادامه افزود: بررسی و احصای نقاط ضعف و قوت آموزش‌های پیشین، از دیگر دستاورد‌های این دوره است که بر مبنای آن، برای رفع کاستی‌ها و تقویت نقاط مثبت دقیق برنامه‌ریزی خواهد شد. علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت سازنده، این رویداد بستری مؤثر برای رشد حرفه‌ای و تداوم آموزش‌های تخصصی فراهم کرده است.

دکتر صادق همچنین به مرحله انتخابی این مسابقات اشاره و خاطر نشان کرد: مرحله گزینش بهداری نیروی زمینی سپاه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز شهید بهشتی مشهد انجام شد و منتخبان آن مرحله، در این رقابت نهایی حضور یافتند.

بر اساس اعلام معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، تیم‌های برتر این دوره از مسابقات، برای حضور در رقابت‌های سطح عالی‌تر، به مسابقات طب رزمی ستاد کل نیرو‌های مسلح اعزام خواهند شد.

دکتر سعید بینات، معاونت سلامت، دفاع زیستی و سلامت سپاه نیز با اشاره به حضور ۲۰۰ نفر از برگزیدگان مرحله انتخابی در این مسابقات اظهار داشت: در این رقابت‌ها، دانش تخصصی و مهارت‌های عملی شرکت‌کنندگان در حیطه‌های امداد، نجات و طب رزم مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. تحلیل عملکرد تیم‌ها در حین اجرای برنامه ریزی، زمینه را برای شناسایی زمینه‌های بهبود و ارتقای علمی آنان مهیا کرد.

وی توضیح داد: در این شبیه‌سازی، پزشکیاران و امدادگران بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و شیوه نامه های خودامدادی و دگرامدادی را به اجرا گذاشتند. در ادامه با ارائه خدمات فوری در محل، موارد تروما را تحت کنترل درآورده و پس از تثبیت وضعیت مصدوم، نسبت به انتقال او با استفاده از سامانه‌های پیشرفته امداد و آمبولانس‌های مجهز به تجهیزات تخصصی اقدام کردند. در مراحل بعدی، تیم‌های پرستاری و پزشکی در پست‌های امداد، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند.

همه مراحل تحت نظر داوران خبره و بر اساس برنامه ریزی های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.