رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت از تمام پژوهشگران و اساتید دعوت میکنیم تا مدلهای مختلف پژوهشی خود را برای پیگیری حکمرانی قانونمند ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت هفته پژوهش با جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر کشور دیدار کرد.
در این دیدار که حجت الاسلام میثم غلامی رئیس پژوهشگاه فضای مجازی و جواد آزادی مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی و مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز حضور داشتند، موضوع زیست مجازی ایرانیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در این نشست با تشریح وضعیت فضای مجازی کشور گفت: برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در فضای مجازی به همراهی پژوهشگران در حوزههای مختلف به صورت شبکهای نیاز داریم.
او افزود: از تمامی پژوهشگران و اساتید این حوزه دعوت میکنیم تا مدلهای مختلف پژوهشی و تحقیقی مدنظر خود را ارائه کنند؛ مرکز ملی فضای مجازی از طرحهای پیشنهادی و مشورتهای نخبگان کشور در جهت تحقق هرچه بهتر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی استقبال میکند.
در ادامه این نشست، اساتید دانشگاههای برتر کشور به اهمیت بهرهمندی از نقش دانشگاهها، استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل دادهها، سیاست گذاری مبتنی بر داده، انجام پژوهشهای تکمیلی همچون تمرکز بر استانها و اقشار مختلف، ایجاد آزمایشگاه حکمرانی برای کمک به مقررهگذاری، آینده پژوهی، ایجاد کانون تفکر و ... پرداخته و نظرات خود را بیان کردند.