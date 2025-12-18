پیام تسلیت نماینده ولیفقیه و استاندار آذربایجان شرقی در پی درگذشت پدر شهیدان رجبزاده
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی در پی درگذشت پدر شهیدان فتحی رجبزاده پیام تسلیت مشترکی صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت مرحوم مغفور حاج محمد فتحی رجبزاده، پدر صبور و سرافراز شهیدان والامقام شهید حسن و حسین فتحی رجبزاده موجب تالم و تاثر عمیق گردید.
این پدر مومن و وارسته با تربیت فرزندانی مجاهد و فداکار، جلوهای ماندگار از ایمان، ایثار و وفاداری به آرمانهای والای اسلام، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور رساند و نام خود را در زمره خانوادههای پرافتخار شهدا ثبت نمود. بیتردید صبر و استقامت این پدر بزرگوار در فراق فرزندان شهید خویش، ذخیرهای گرانسنگ در پیشگاه الهی و مایه عزت و افتخار مردم استان آذربایجان شرقی است.
مرحوم حاج محمد فتحی رجبزاده پس از سالها تحمل داغ فراق عزیزترین سرمایههای زندگی، سرانجام به فرزندان شهیدش پیوست و روح بلند او در جوار رحمت واسعه الهی و در کنار اولیاءالله و شهدای گرانقدر آرام گرفت. یاد و نام چنین پدران بزرگی همواره چراغ راه نسلهای آینده در مسیر صبر، مقاومت و پایداری خواهد بود.
اینجانبان ضمن عرض تسلیت و تعزیت این ضایعه مؤلمه به خاندان معزز فتحی رجبزاده، خانوادههای معظم شهدا و مردم شریف و قدرشناس تبریز و استان آذربایجان شرقی از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماییم.