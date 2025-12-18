به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل امام جمعه تبریز و سرمست استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت مرحوم مغفور حاج محمد فتحی رجب‌زاده، پدر صبور و سرافراز شهیدان والامقام شهید حسن و حسین فتحی رجب‌زاده موجب تالم و تاثر عمیق گردید.

این پدر مومن و وارسته با تربیت فرزندانی مجاهد و فداکار، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای اسلام، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور رساند و نام خود را در زمره خانواده‌های پرافتخار شهدا ثبت نمود. بی‌تردید صبر و استقامت این پدر بزرگوار در فراق فرزندان شهید خویش، ذخیره‌ای گران‌سنگ در پیشگاه الهی و مایه عزت و افتخار مردم استان آذربایجان شرقی است.

مرحوم حاج محمد فتحی رجب‌زاده پس از سال‌ها تحمل داغ فراق عزیزترین سرمایه‌های زندگی، سرانجام به فرزندان شهیدش پیوست و روح بلند او در جوار رحمت واسعه الهی و در کنار اولیاء‌الله و شهدای گرانقدر آرام گرفت. یاد و نام چنین پدران بزرگی همواره چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر صبر، مقاومت و پایداری خواهد بود.

اینجانبان ضمن عرض تسلیت و تعزیت این ضایعه مؤلمه به خاندان معزز فتحی رجب‌زاده، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شریف و قدرشناس تبریز و استان آذربایجان شرقی از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.