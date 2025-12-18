به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین افتتاح طرح توسعه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در روستای آغلیان شهرستان بوکان صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در قالب رویداد اینوا برگزار شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای اتمام این طرح ۱/۵ همت بوده و برای ۱۵۰ نفر شغل مستقیم و ۹۰۰ نفر فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

این طرح با هدف تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ و با ظرفیت پرورش ۷۵۰ هزار قطعه مرغ زنده در حال اجرا بوده و پیش‌بینی می‌شود این واحد تولیدی پس از راه اندازی، سالانه ۶۵۰۰ تن مرغ زنده تولید کند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و ارتقای امنیت غذایی ایفا خواهد کرد.