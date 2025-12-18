پخش زنده
حادثه رانندگی در محور هراز یک کشته بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلالاحمر مازندران از وقوع یک حادثه واژگونی خودرو در محور هراز، جاده نمارستاق منجر به فوت یک نفر خبر داد.
غلامعلی فخاری گفت: در ساعت ۰۰:۰۰ چهارشنبه، گزارشی از وقوع واژگونی یک دستگاه خودرو در محور هراز، جاده نمارستاق_روستای پلریه دریافت شد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی پایگاههای امداد و نجات رینه و کهرود بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که مشخص شد این حادثه متأسفانه منجر به فوت یک نفر شد و پیکر وی با تلاش آمبولانس هلالاحمر به مرکز پزشکی قانونی منتقل شد.
علت دقیق وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است.