به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از وقوع یک حادثه واژگونی خودرو در محور هراز، جاده نمارستاق منجر به فوت یک نفر خبر داد.

غلامعلی فخاری گفت: در ساعت ۰۰:۰۰ چهارشنبه، گزارشی از وقوع واژگونی یک دستگاه خودرو در محور هراز، جاده نمارستاق_روستای پلریه دریافت شد.



وی افزود: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های امداد و نجات رینه و کهرود بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که مشخص شد این حادثه متأسفانه منجر به فوت یک نفر شد و پیکر وی با تلاش آمبولانس هلال‌احمر به مرکز پزشکی قانونی منتقل شد.

علت دقیق وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است.