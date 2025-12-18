پخش زنده
بارش برف در ۲۴ ساعت گذشته برخی از روستاهای استان را فرا گرفت و سپید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بارش برف در روستاهای شهرستان فاروج، شیروان، صفی آباد و بجنورد برخی از روستاها را سفید پوش کرد و موجب خوشحالی کشاورزان و اهالی این روستاها شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از ثبت ۱۷.۶ میلیمتر باران در ایستگاه «آبچور» شهرستان بجنورد در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت که این بیشترین میزان بارندگی استان در فعالیت اخیر سامانه بارشی است.
نوربخش داداشی گفت: ایستگاه قرهچقه با ۱۳.۹ میلیمتر باران در رتبه دوم قرار دارد.
وی افزود: سامانه بارشی جدید هم از عصر جمعه از شرق و جنوب شرق استان وارد خواهد شد و تا روز شنبه در شمال استان فعال خواهد بود.