پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان در خصوص بروز یخبندان و کاهش دما در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه پیله وران با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی، برای فردا ۲۸ آذر تا یکشنبه سی اُم آذر نفوذ هوای سرد، کاهش دماها به ویژه دماهای شبانه و بروز یخبندان را در استان پیش بینی کرد.
وی افزود: در این مدت، افزایش مصرف حاملهای انرژی، سرمازدگی، وقوع خسارت به برخی تجهیزات، خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی دور دز انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی لرستان به صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی، تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها، اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با سرمازدگی در بخشهای مختلف توصیه کرد.