به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرکل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کشور گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، به نمایش گذاشتن توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های پژوهشگران و کارشناسان مراکز کانون‌های کشور بود.

سعیده عزیزیان افزود: با اعلام فراخوان در مجموع، ۶۰۶ اثر در حوزه‌های مقاله، پایان‌نامه، رساله، جستار و اقدام‌پژوهی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این میان، ۲۲ اثر به عنوان آثار برگزیده و دو اثر نیز به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

وی گفت: هم‌زمان با اختتامیه جشنواره ملی پژوهش.

آیین اختتامیه دومین رویداد ایده‌پردازی "ثامر" نیز برگزار شد و از ۴۴۴ اثر ارسالی به دبیرخانه، ۱۰ اثر به عنوان برگزیده و دو اثر دیگر نیز به‌عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.