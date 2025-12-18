به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پس از آیین افتتاحیه، اجرا‌های هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» آغاز شد.

در جشنواره تئاترشهر در بخش‌های «تئاتر صحنه‌ای»، «دیگرگونه‌های اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» از ۲۸ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن‌ها و فضا‌های نمایشی شهر تهران برگزار می‌شود.

در بخش تئاتر صحنه‌ای، آثار منتخب جشنواره در سالن‌های استاد انتظامی (خانه هنرمندان ایران)، استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌روند.

بخش دیگر گونه‌های اجرایی جشنواره با هدف گسترش تئاتر در فضا‌های شهری، از ۲۸ آذر تا ۳ دی‌ماه، طبق جدول در نقاط مختلف تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.

در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایش‌ها در پردیس تئاتر تهران و مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت رایگان این جشنواره به سایت «تیوال» مراجعه کنند.

در اقدامی جالب برخلاف رویه معمول و مراسم کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی به دست مدیران، کلنگ آغاز ساخت پروژه " باغ نمایش" در اراضی عباس آباد به دست حمید جبلی و با صحبت‌های این هنرمند پیشکسوت بر زمین زده شد.

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی آذر و دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.