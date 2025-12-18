پخش زنده
همزمان با آغاز به کار هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، مراسم کلنگ زنی باغ نمایش نیز در کوشک باغ هنر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پس از آیین افتتاحیه، اجراهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» آغاز شد.
در جشنواره تئاترشهر در بخشهای «تئاتر صحنهای»، «دیگرگونههای اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» از ۲۸ آذرماه تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ در سالنها و فضاهای نمایشی شهر تهران برگزار میشود.
در بخش تئاتر صحنهای، آثار منتخب جشنواره در سالنهای استاد انتظامی (خانه هنرمندان ایران)، استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میروند.
بخش دیگر گونههای اجرایی جشنواره با هدف گسترش تئاتر در فضاهای شهری، از ۲۸ آذر تا ۳ دیماه، طبق جدول در نقاط مختلف تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.
در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایشها در پردیس تئاتر تهران و مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا میشوند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت رایگان این جشنواره به سایت «تیوال» مراجعه کنند.
در اقدامی جالب برخلاف رویه معمول و مراسم کلنگ زنی پروژههای عمرانی به دست مدیران، کلنگ آغاز ساخت پروژه " باغ نمایش" در اراضی عباس آباد به دست حمید جبلی و با صحبتهای این هنرمند پیشکسوت بر زمین زده شد.
هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی آذر و دیماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.