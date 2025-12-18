\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u062a\u0633\u0631\u064a\u0639 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u064a\u0627\u064a \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u064a \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u064a \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n