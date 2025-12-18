به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور چندی پیش از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض برخی آزادراه‌های کشور خبر داده بود و این افزایش عوارض شامل آزادراه‌های تهران–شمال، اصفهان–شیراز، قزوین–رشت، ساوه–سلفچگان، پل زال–اندیمشک، قطعات یک تا ۶ آزادراه اصفهان–شیراز، پردیس، اراک–خرم‌آباد، اهواز–بندر امام، ارومیه–تبریز و تبریز–سهند می‌شود.

بر همین اساس، نرخ جدید عوارض آزادراه تهران–پردیس نیز برای خودروهای مختلف اعمال شده است. طبق اعلام صورت‌گرفته، عوارض تردد خودروهای سواری در این آزادراه از ۱۰ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان افزایش یافته و از امروز از رانندگان دریافت می‌شود.