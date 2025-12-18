پخش زنده
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی میگوید حداکثر سود مجاز برای کسبه میوهفروشی پس از خرید از میادین بزرگ میوه و ترهبار، حداکثر ۳۵ درصد است و هرگونه تخطی از این سقف، تخلف صنفی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی در آستانه آئین برگزاری شب یلدا درباره نحوه نظارت بازرسان گفت: بازرسیها نخست از طریق بررسی فاکتورهای خرید و محاسبه درصد سود که باید مطابق اسناد و ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر ۳۵ درصد باشد، انجام میشود.
وی افزود: در صورت ارائه نشدن فاکتور خرید معتبر، جدول کارشناسیشده قیمت میوهها از درجه معمولی تا ممتاز، ملاک عمل بازرسان قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: نرخنامههای مورد استناد در بازرسیها، بر اساس قیمتگذاری کارشناسیشده وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه بارفروشان و اتحادیه خردهفروشان تنظیم و در سطح استان تهران اجرایی میشود.
به گفته باقری شریبانی با اشاره به اینکه در برخی موارد، واحدهای صنفی متخلف بهمنظور فرار از قانون و برخورد تعزیراتی، از ارایه فاکتور خرید خودداری میکنند، به این واحدها هشدار داد که در صورت عدم ارائه فاکتور خرید معتبر، نرخنامه مصوب و مورد تایید کارگروه کشف قیمت، مبنای تصمیمگیری و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی از کسبههای میوهفروشی خواست با رعایت ضوابط قانونی، ارائه فاکتورهای معتبر و رعایت سود مجاز، از بروز تخلف و اعمال جرایم تعزیراتی جلوگیری کنند و حقوق مصرفکنندگان را مدنظر قرار دهند.