سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جلسات علنی هفته آینده مجلس با اشار به جلسه نظارتی گفت: نحوه اجرای طرح کالابرگی الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالا‌ها و مدیریت نوسانات ارزی در دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه ۳۰، سه‌شنبه ۲ و چهارشنبه ۳ آذرماه را تشریح کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی (طبق اصل (۸۵) قانون اساسی)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

- ­گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

سوال‌ها:

سوال‌های آقای سید نجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی

- موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

- جلسه نظارتی استماع گزارش اقدامات و تدابیر متخذه دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگی الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالا‌ها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی تعاون کار و رفاه اجتماعی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری

- ­گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی (چالش‌ها، الزامات و برنامه‌ها).

