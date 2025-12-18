به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد شهاب الدین محمدی عراقی، گفت: در دو روز گذشته ۲۶ نفر از امدادگران هلال احمر در ۹ گروه عملیات های امدادی را در کیش انجام دادند.

او افزود: دو عملیات رهاسازی خودرو‌های گرفتار در آب گرفتگی معابر و ۹ عملیات تخلیه آب در آب‌گرفتگی‌های ناشی از بارش باران روزهای اخیر بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کیش، افزود: بر اساس اعلام اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و تماس‌های مردمی، پنج عملیات امدادی در محدوده منازل مسکونی به‌ویژه منطقه کیش قدیم و یک حسینیه، یک مسجد، یک اداره و یک مدرسه با حضور گرو‌ه های هلال‌احمر در حوزه تخلیه آب انجام شد.

محمد شهاب الدین محمدی عراقی، تصریح کرد: در این عملیات های امدادی نیازی به اسکان اضطراری یا توزیع اقلام امدادی گزارش نشد.

او با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر کیش، گفت: پایگاه‌های امداد و نجات هلال‌احمر کیش در منطقه اسکله تفریحی و کشتی یونانی برای پاسخگویی به نیاز ساکنان و گردشگران در حالت آماده‌باش کامل هستند.