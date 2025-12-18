به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمد چکشیان در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی کارگران قم، بازدید میدانی از فعالیت‌های استانی با هدف توسعه عدالت منطقه‌ای را از جمله اهداف سفر به قم دانست و با اشاره به فعالیت ۷۰۰ مکان ورزشی اختصاصی کارگران در کشور گفت: مجموعه ورزشی کارگران استان قم هم با تلاش همکاران این اداره شرایط خوبی دارد که با تقویت زیرساخت‌ها، خدمات ویژه‌ای در اختیار قشر کم برخوردار و همچنین کارگر قرار می‌دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ترویج سلامت و نشاط در میان قشر کارگر به ویژه بانوان را از جمله اهداف فعالیت‌های مجموعه‌های ورزشی کارگران دانست.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم در این مراسم توسعه زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در میان خانواده‌های کارگری را در اولویت برنامه‌های دستگاه ذی‌ربط خود برشمرد.

علی آشتاب همچنین با اشاره به شرایط خوب استان در بخش ساختمان سازی گفت: هم اکنون حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در استان در مرحله ساخت است.

در ادامه از ۱۲ بانوی ورزشکار و مدال آور جامعه کارگری استان در رشته‌های بسکتبال، شنا، داژبال، آمادگی جسمانی، فوتبال دستی، تیراندازی و تنیس روی میز تجلیل شد.