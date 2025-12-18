به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۸۰ و در وضع قابل قبول قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۰ روز قابل قبول، ۱۱۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

گفتنی است بر اساس پیش بینی سازمان هوا شناسی از بعداز ظهر امروز سامانه بارشی بسیار قوی از مناطق جنوب غرب و غرب وارد کشور خواهد شد .

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرده است به دنبال نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد از اوایل وقت روز شنبه ۲۹ آذر تا سه‌شنبه ۲ دی کاهش محسوس دما و یخبندان پیش بینی می‌شود.